 

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

14.06.2020, 12:54, Новости дня

Возросшее число контактов между людьми может привести к новым случаям заражения COVID-19, Считает главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер. Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно", – отметил он и не исключил, что снятие ограничений может привести к росту контактов между людьми и, как следствие, к новым вспышкам заболеваемости.

Авдеев уточнил, что в последнее время наблюдается явное снижение новых инфицирований. К примеру, в Москве за сутки было выявлено менее 1 500 таких лиц. Это большой шаг в сторону уменьшения размеров пандемии, но в масштабах страны эти показатели несущественны.

Он призвал по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. "Это позволит снизить риски негативного сценария", — говорит Авдеев.

Отдельный посыл пульмонолог адресовал молодежи. Зачастую молодые люди собираются большими группами, редко надевают маски при общении, затем приходят домой и могут заразить своих пожилых родственников, находящихся в группе риска.



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