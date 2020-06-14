В ответ на учения НАТО в Калининграде развернули «Искандеры»

14.06.2020, 12:48, Новости дня

На фоне учений НАТО в Балтийском море расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Балтфлота в Калининграде провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

По его словам, было выполнено скрытное выдвижение в позиционный район, оборудованы стартовые позиции, выполнены электронные пуски по мишеням, которые имитируют пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы и командные пункты условного противника, передает «Интерфакс».

11 июня сообщалось, что более 10 самолетов морской авиации Балтийского флота отработали удары по десантным кораблям условного противника в морских полигонах Балтийского моря на фоне учений НАТО BALTOPS 2020.