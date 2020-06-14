 

Путин: У РФ будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием

14.06.2020, 12:48, Новости дня

У РФ с большой долей вероятности будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны создадут такое вооружение, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он добавил, что РФ и США сохраняют примерный паритет в сфере развития ядерного оборонного комплекса и по носителям, и по количеству боезарядов, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Путин в интервью анонсирует новое российское оружие – контргиперзвуковое.

Также Путин заявил, что мир был бы опаснее, если бы РФ не заняла в нем достойного положения, и назвал приоритетом президентской власти стабильность.

Кроме того, он оценил ситуацию с погромами в США.



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