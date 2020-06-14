Принц Швеции Карл Филипп и принцесса Софии показали ранее не опубликованные свадебные снимки

14.06.2020, 12:40, Разное

13 июня 2015 года сын правящего короля Швеции Карла Густава и королевы Сильвии – Карл Филипп – женился на обычной девушке Софии Хеллквист, которая до встречи с принцем работала фотомоделью для мужских журналов, инструктором по йоге, волонтером и официанткой. За свадьбой пары следил весь мир, ведь на тот момент 36-летний принц Карл Филипп был самым завидным женихом Швеции. Несколько часов назад по случаю пятой годовщины брака пара поделилась 10-ю свадебными фотографиями, которые до этого момента не были обнародованы.

“Однажды каждому человеку нужно сделать решающий выбор. Тот самый, который сильно повлияет на его будущее. И для этого требуется смелость. Смелость для того, чтобы выбрать не тот путь, что легче, а встать на более трудную дорогу, потому что именно она – самая верная”. Сегодня мы празднуем пятую годовщину нашего брака, – подписали Карл Филипп и София снимки.

София с отцом

Напомним, Карл Филипп и София связали себя узами брака в церкви Слоттсчюрка, расположенной в королевском дворце. На церемонии присутствовало порядка 400 гостей, включая родителей жениха – королеву Сильвию и короля Карла XVI Густава, сестер – кронпринцессу Викторию и принцессу Мадлен, королеву Нидерландов Максиму, королеву Дании Маргрете II, королеву Бельгии Матильду, королеву Норвегии Соню, кронпринца Норвегии Хокона и его супругу кронпринцессу Метте-Марит и многих других.

После венчания в дворцовой церкви молодожены поприветствовали жителей и гостей Стокгольма в свадебном кортеже, который прошел по центру города, а в их честь прозвучал салют в 21 пушечный залп. После дневной части, которую в прямом эфире транслировал шведский телеканал SVT, молодожены и их гости отправились на праздничный ужин.

Подробнее об этом мы рассказывали и показывали в нашем материале.