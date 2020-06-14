 

“Что ты делаешь с собой?”: Нинидзе скрючилась перед Виторганом в странной позе

14.06.2020, 12:40, Разное

Актер Максим Виторган и его молодая избранница Нино Нинидзе, по всей видимости, стали больше времени проводить вместе после смягчения мер по противодействию коронавирусной инфекции в Москве. Знаменитости соскучились по летним прогулкам и времяпрепровождению в уютных заведениях.

Виторган обнародовал в своем “Инстаграме” забавно фото, на котором Нинидзе предстала в странной позе. Актриса задрала ноги, сидя перед столом с едой. Экс-супруг Ксении Собчак сопроводил свежий пост насущным вопросом: “А что ты делаешь с собой, чтобы не есть на ночь?”.

Обращение Виторгана спровоцировало активные обсуждения пользователей Сети. Подписчики знаменитости стали делиться своими мыслями по поводу того, как заставить себя ограничить потребление пищи вечером. Многие методы оказались крайне изобретательными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 13 Июн 2020 в 2:36 PDT

Стоит отметить, что основная часть комментариев посвящена 28-летней Нино Нинидзе. Подписчики Виторгана отметили, что актриса сияет от счастья, находясь рядом с ним.

Напомним, ранее Нино Нинидзе спровоцировала слухи о том, что она расстается с Максимом Виторганом. Актриса обнародовала в своем “Фейсбуке” объявление о поиске двухкомнатной квартиры.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / В мэрии сообщили об онлайн-консультациях для заражённых COVID с лёгкими симптомами

18.05 / Странный вор проник ночью в музей ради похищения ковбойской шляпы

27.04 / Жителям Петербурга в майские праздники разрешили поехать на дачу без остановок по пути

26.04 / Побег из России: строптивая Кафельникова нарушает самоизоляцию

15.04 / Политолог рассказал о намерении НАТО сдержать РФ

20.03 / «Жукопад» – В Башкирии выпал снег с живыми жуками

05.05 / Первые смарт-часы от Vivo получат круглый дисплей

10.05 / Apple iPhone 12 впервые после iPhone 7 получит трёхкратный оптический зум

09.06 / Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда

14.05 / Мнение: В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска