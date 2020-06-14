Публичное обращение Ефремова оскорбило родных погибшего в ДТП водителя

14.06.2020, 12:40, Разное

Защитник семьи Захарова в суде во время стрима “Соловьев Live” рассказал, через какую травлю они проходят от юристов Ефремова. “Чего только не приплели. И НКВД. И труп привезли. Фантазия гуляет, – поделился он.

Адвокат отметил, что видео с извинениями актера оскорбили семью. По словам Добровинского, именно к ним никто не обращался. Михаил Ефремов записал публичное заявление, и это тоже обидело близких погибшего.

Кроме того, в Сети пошли слухи о том, что представители Михаила Ефремова не могут дозвониться до родственников Сергея Захарова. Якобы из-за того, что юристы семьи умершего в ДТП водителя этому мешают. Однако Добровинский заверил, что адвокаты артиста семье погибшего не звонили. Он назвал это провокацией.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Июн 2020 в 2:36 PDT

Также он отметил, что в Сети появилась информация о том, что близким Сергея Захарова предложат около ста миллионов рублей. И они якобы сломаются. Адвокат так не считает. “Я слышу от них такие слова, которые редко услышишь от других”, – отметил Добровинский.

Как писали “Дни.ру”, специалист поведал, что спрашивал у семьи Захарова, какого наказания они хотели бы для Михаила Ефремова. Потерпевшая сторона заверила, что полностью полагается на решение суда.