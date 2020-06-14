В России выявили почти девять тысяч новых случаев коронавируса

14.06.2020, 9:30, Новости дня

В России за прошедшие сутки выявлено 8835 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. По официальным данным, за эти же сутки умерли 119 больных COVID-19, еще более пяти тысяч человек были выписаны из больниц.

В России общее число “активных случаев” превысило 240 тысяч. Умерли с начала эпидемии, по официальным данным, 6948 человек. Согласно официальной статистике, Россия занимает третье место в мире по числу общего количества случаев инфицирования: всего за время с начала распространения болезни были инфицированы почти 530 тысяч жителей страны.

Уже около месяца число новых выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России остается относительно стабильным – 8-9 тысяч. Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что пик заражений пришелся на 11 мая. Именно в этот день президент Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, который начался в конце марта, и постепенной отмене карантинных ограничений.

Ранее на сайте Росстата 11 июня появились данные о смертности в России в апреле 2020 года, однако через 10 минут доступ к ним был заблокирован. Согласно данным ведомства, в апреле умерли 2712 человек, у которых был коронавирус. Из них от COVID-19 скончались 1660, а от “других состояний” – 1052 человека. Эти цифры выше, чем те, о которых ранее отчитался федеральный оперативный штаб. По его данным, умерли 1145 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также, согласно удаленным данным, общая смертность в апреле 2020 года понизилась в сравнении с 2019 годом на 2,9%. Средний показатель за 10 лет уменьшился на 4,5%.