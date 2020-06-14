Пульмонолог сообщил, как восстанавливать легкие после коронавируса

14.06.2020, 12:30, Разное

При заболевании COVID-19 у больных поражаются легкие. Пульмонолог сообщил, как восстанавливать орган после инфицирования.

Александр Карабиненко, доктор-пульмонолог, разъяснил, как можно восстановить легкие пациента после коронавируса. Он напомнил, что в период болезни легкие подвержены фиброзным изменениям, как и после пневмоний, обструктивной болезни легких. При этом у больных происходят структурные преобразования, требующие долгой реабилитации.

Доктор сообщает, что регенерация легких при коронавирусе схожа с той, какая была при свином гриппе. После него у больных были фиброзные поражения легких, сохраняющиеся 1,5-2 года, а у отдельных людей они не восстановились до сих пор. Пациентам, после перенесенных заболеваний, нужны дыхательная гимнастика, режим, который укрепит организм, но обязательно стоит учитывать индивидуальные особенности людей, а далее улучшения произойдут самостоятельно.