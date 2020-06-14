Диетологи рассказали о сладостях, полезных при похудении

14.06.2020, 12:30, Разное

Диетологи рассказали, что существуют сладости, которые можно употреблять при похудении. Фрукты, шоколад и яблочный пирог можно есть, но в малых количествах.

Диетологам всегда приходится нелегко, когда их расспрашивают о сладостях во время похудения. Десерты и сахар при ожирении должны исключаться из рациона, но резкий отказ от сладких блюд может стать стрессом, который окажет влияние на гормональный фон, что станет препятствием при похудении. Вот почему специалисты советуют добавить сладкое в меню, но при этом напоминают, что полезны лишь определенные виды.

Эксперты в таких случаях советуют употреблять шоколад, где какао больше 70%. Также в процессе утраты лишнего веса в рационе должны быть фрукты. Курага, изюм, финики, вишня помогут убрать жажду к сладкому и дадут организму антиоксиданты, минералы и витамины. В таком плане фрукты полезнее десертов из магазина и выпечки.

Диетологи разрешают съесть домашний яблочный пирог, где использован желатин, а к пирогу можно добавлять и кусочки фруктов. Коктейли тоже можно отнести к легким летним десертам. Для их приготовления нужно взбить фрукты или ягоды и смешать их с йогуртом.