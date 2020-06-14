 

В результате взрыва на заводе Honda в Японии ранения получили двое рабочих

14.06.2020, 12:25, Новости дня

Сегодня на заводе автопроизводителя Honda Motor Co в префектуре Миэ в Японии произошел взрыв, в результате которого серьезные ранения получили двое рабочих. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел около 9.15 по местному времени (3.15 по киевскому) около распределительного щита на заводе Suzuka в городе Судзука. 

Пострадавших мужчин 21-го и 27 лет госпитализировали с ожогами. Они проверяли работу распределительно щита. 

Завод Suzuka, основанный в 1960 году как третий завод Honda. Помимо выпуска некоторых моделей, он обеспечивает техническую поддержку и поставляет компоненты для заводов Honda в 28 зарубежных стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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