 

Путин оценил потери РФ при выходе из эпидемии коронавируса

14.06.2020, 12:16, Новости дня

Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями, хотя определенные издержки и проблемы были, сообщил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», – передает его слова РИА «Новости».

Он выразил надежду, что так будет продолжаться и дальше.

«У нас расширенное правительство работает как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководителей регионов. Ну, я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то – или в правительстве или в регионах – вдруг сказали: «Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным», – сказал также Путин.

Ранее президент также заявил, что РФ выдержала испытание коронавирусом.



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