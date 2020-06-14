Виктория Боня заявила о спасении души Михаила Ефремова

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14.06.2020, 12:08, Новости дня

Сергей Захаров, погибший в ДТП с Михаилом Ефремовым, пожертвовал жизнью, но спас душу артиста, сообщила экс-участница «Дома-2», телеведущая Виктория Боня.

«Я посмотрела на него (Захарова): он такой светлый! Посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает», – передает слова Бони РИА «Новости».

Она выразила надежду, что Ефремов поймет, что Захаров «пришел его спасти».

«Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого, как Ефремов», – сообщила она.

Певица Наталья Штурм в свою очередь в своем Instagram обратилась к адвокатам семьи Захарова, призвав его принять помощь Ефремова.

«Семья, где муж работал курьером, нуждается. Сергей был хорошим человеком, это видно по лицу. Но семье надо как-то выживать дальше. Гонорары с передач ток-шок быстро кончатся. И раздавленный судьбой, больной Ефремов никак не может из тюрьмы помочь семье погибшего. Это не гуманизм. Это здравый смысл – Михаил должен этой семье», – написала она.

Напомним, спустя четверо суток после смертельного ДТП Ефремов выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.



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