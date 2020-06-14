 

Патриарх Кирилл решил стать настоятелем главного храма армии

14.06.2020, 12:08, Новости дня

После освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил патриарх Кирилл заявил, что лично станет настоятелем этого храма.

«Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», – передает его слова РИА «Новости».

Патриарший собор Воскресения Христова освятили в воскресенье. Первоначально его планировали открыть к 9 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом освящение пришлось перенести.



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