Лавров спешит на помощь

14.06.2020, 12:05, Разное

«Революция подписей» заставила белорусского президента снова опереться на Кремль?

Похоже, Александр Лукашенко решил все-таки разыграть ту самую таинственную «тридцать первую дорожную карту», о которой никто ничего не знает, но которая, по официальной версии обеих сторон, стала причиной затянувшегося белорусско-российского конфликта. В нынешних условиях цены на нефть и газ — вопрос второй. Первый и главный вопрос — три процента Александра Лукашенко и отчаянное желание седьмого срока. Так что пришло время доставать туза из колоды дорожных карт.

Вот две, казалось бы, не связанные друг с другом новости. 10 июня министры иностранных дел РФ и Беларуси поговорили по телефону, и стало известно, что 19 июня Сергей Лавров летит в Минск. А 11 июня сотрудники Департамента финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси пришли с обысками в офис Белгазпромбанка, который 20 лет возглавлял кандидат в президенты Виктор Бабарико, и возбудили два уголовных дела.

На самом деле эти новости связаны, и очень тесно.

О будущем визите Лаврова в Минске и Москве говорят совершенно разные вещи. 10 июня во время онлайн-конференции в ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что министр планирует в Минске подписать соглашение о взаимном признании виз, которое станет важнейшим шагом в формировании единого миграционного пространства Союзного государства.

Головной офис «Белгазпромбанка», где сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) проводят следственные действия по уголовному делу. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В то же самое время пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз в комментарии порталу tut.by был крайне осторожен и никаких подписаний не обещал: «Будет обсуждена вся широкая повестка двусторонних отношений и взаимодействия в многостороннем формате.

Что касается информации о подписании соглашения, то вы знаете, что работа над этим двусторонним документом идет. По достижении конкретных результатов мы обязательно проинформируем».

Таким образом, российский министр едет подписывать соглашение, а белорусское министерство ничего подобного делать не собирается, и вообще местные дипломаты говорят, что работа над соглашением не закончена. То есть два МИДа даже не согласовали, что говорить публично.

И это вполне объяснимо: Сергей Лавров едет вовсе не к своему белорусскому коллеге Владимиру Макею.

Он едет лично к Александру Лукашенко и едет на выборы, отсюда и путаница в показаниях двух министерств. И обсуждать они собираются вовсе не соглашение о признании виз.

На следующий день, 11 июня, 50 человек из Департамента финансовых расследований комитета госконтроля вошли в здание Белгазпромбанка. Обыск продолжался 14 часов — только ближе к полуночи из здания банка начали выносить коробки и грузить в микроавтобус. Вечером того же дня по белорусскому телевидению сообщили, что ДФР возбудил два уголовных дела: по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере»). Государственное телевидение пообещало, что дело будет резонансным.

Сам Виктор Бабарико, возглавлявший банк 20 лет, 11 мая, через три дня после назначения даты президентских выборов, объявил о выходе из состава правления, об увольнении с должности председателя правления по собственному желанию и о выдвижении в президенты.

Виктор Бабарико. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Само собой, политологические копья скрестились в выяснении того, является ли Бабарико кремлевским выдвиженцем. Вопрос повис в воздухе, потому что белорусам это оказалось не слишком интересно. Они уже три недели выстраиваются в очереди, чтобы подписаться «против Лукашенко», и подписываются и за Виктора Бабарико, и за бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало, и за жену сидящего в тюрьме блогера Сергея Тихановского Светлану.

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Но подписи — это все равно что избирательные бюллетени.

Манипулировать ими легче легкого, фальсифицировать проще пареной репы, а признать нужное для отказа в регистрации количество подписей недействительными — задача без звездочки.

Очереди к пикетам, конечно, Александра Лукашенко раздражают. Но еще больше его раздражает мем «Саша три процента». А уж опросы на независимых сайтах, которые внезапно отмерили Виктору Бабарико 60%, и вовсе вызвали истерику.

Независимым медиа тут же запретили проводить интернет-опросы о рейтинге Лукашенко. Но сам он, похоже, всерьез испугался того, что Бабарико и впрямь прислан ему на смену «Газпромом».

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Фото: Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Отсюда и все нелогичные действия: запрет на проведение опросов, аресты участников пикетов, смена правительства, публичные рассказы о том, что «частные фирмы увольняют людей, которые не поставили подпись за так называемых альтернативных кандидатов» (хотя в действительности все происходит наоборот — это госслужащих обязывают подписываться за Лукашенко под угрозой непродления контракта).

А вот обыски в Белгазпромбанке и два уголовных дела — это уже не бессмысленные истеричные действия. Это вполне осознанный спектакль для Кремля: смотрите, ребята, Бабарико — мошенник и вор, он уклоняется от налогов и отмывает деньги, он вас обманет, а я — лучший партнер для вас, самый честный и преданный.

И вот уже посол Беларуси в РФ Владимир Семашко 10 июня во время онлайн-конференции в ТАСС говорит: «Я должен напомнить, что президенты наших стран еще в 2018 году договорились, что без всяких сомнений Союзному государству быть. И не просто быть, а развиваться. Поэтому приняли принципиальное решение, что тот договор, что был подписан в 1999 году, мы должны выполнить в полном объеме. Даже те глобальные задачи, что стоят перед нами. Вплоть до единого налогового законодательства, единого Таможенного кодекса, единой валюты с единым эмиссионным центром, в конце концов».

Готовность к единой валюте — это ли не сигнал к капитуляции?

На самом деле Александр Лукашенко совершенно напрасно «суетится под клиентом». Если Кремль и согласится помочь ему угнездиться на седьмой срок, то Бабарико тут будет совершенно ни при чем. Смена Лукашенко после 26 лет у власти (при том, что Кремлю он осточертел не меньше, чем белорусскому народу) заставит размышлять и сомневаться любого россиянина: «А что, так можно было? Это все не навсегда, оказывается? И у нас тоже может получиться?»

Такой ход мыслей допустить нельзя, и это единственная причина, по которой Москва может сейчас поддержать надоевшего союзника.

Правда, мнение Кремля белорусскому народу давно уже совершенно безразлично. Подписываясь «против Лукашенко», люди одновременно подписываются против Союзного государства, ОДКБ, ЕвразЭС и прочих бессмысленных аббревиатур. Быть может, кому-то это и покажется странным, но они действительно хотят свободы.

Ирина Халип

Собкор по Беларуси