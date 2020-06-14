Мнение: Леонтьев заступается за Ефремова – “а если бы Высоцкий так человека убил?”

14.06.2020, 12:00, Разное

Сильный вопрос. Сможете ответить? Что тогда?! Еще один защитник, ведущий и глава пресс-службы Михаил Леонтьев (кстати, говорят, от главы пресс-службы “Роснефти”, когда он работал на ТВ на “Первом”, постоянно разило перегаром) выступил в поддержку Михаила Ефремова, который устроил ДТП с погибшим. Отлично сказано, отлично. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Вести ФМ». И главное, соглашаешься. Почему он не адвокат? Хотя мата много, как обычно. Запикиваем.

«Эта какая-то языческая вакханалия. Сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возопим и будет все в порядке […]Всем плевать на Мишку, плевать на Захарова Сергея […] Это просто картина какого-то массового мародерства […] Прекратите, помолчите хотя бы. Горе это. А если Владимир Семенович Высоцкий такое сделал? А мог бы на своем Mercedes единственном в Москве. Мог. Давайте, мы Высоцкого сотрем? Вы что делаете? Уроды», – сказал Леонтьев.

Полнее звучит так:

«Мишка — гениальный актер. Что такое дар актера? Это же нам дар. Что мы делаем? Я не понимаю. Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать.

Что же вы за люди? Это языческая вакханалия. Сакральная жертва им нужна. Вот закалим публично, возопим, и будет все в порядке. Всем плевать на Мишку, на Захарова плевать. Никому они не нужны. Все свои проблемы решают. Это картина массового мародерства. Вы что делаете, уроды, <…> Прекратите это, а! Помолчите хотя бы».

Он добавил, что в состоянии алкогольного опьянения нельзя садиться за руль, но Ефремов, когда садился за руль, конечно, «не понимал, в каком он состоянии». Ну да, на месте аварии был не он, а непонятно кто. Пьяное быдло. А Ефремова там уже не было.

И Высоцкий так мог бы, и папа Михаила – Олег Ефремов, который у театра чужие машины ногами колотил, и сам пьяный за рулем катался, и многие-многие другие, кого не миновала чаша сия. Не дай Бог такой страшный грех, смертный, конечно, себе на душу положить – убить человека. Прав Иван Охлобыстин. Но и излечиться от пьянства (хотя Ефремов уже кодируется, уже зашивается, уже старается что-то сделать) дано единицам из тысяч и тысяч проклятых алкоголизмом. Да многие так могли бы. Но им просто повезло. Бог отвел беду. А другие сидят – которые по пьянке что только не наделали страшного…

А Высоцкий оставался бы кумиром? Как думаете?

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