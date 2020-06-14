Автоновости: В Сети рассекретили интерьер обновленного седана Genesis G70

14.06.2020, 11:45, Новости дня

В Сети появились подробности об очередном обновленном экземпляре седана Genesis G70.

В свою очередь, в салоне применили улучшенную мультимедийную систему с крупным дисплеем на 10,25 дюйма. Также изменения коснулись приборной панели, которая имеет виртуальное исполнение. По внешнему виду важно указать современную решетку радиатора, а также модернизированную двухуровневую оптику нового типа. Форма фонарей и бампера претерпели изменения, тогда как и выхлопная система придает более агрессивный дизайн кузову.

В свою очередь, автомобиль обладает 2,5 и 3,5-литровыми моторами с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Официальный дебют премиального седана Genesis G70 состоится до конца 2020 года.