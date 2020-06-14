 

Новый кроссовер Hyundai Tucson впервые показал интерьер

14.06.2020, 11:55, Новости дня

Пользователям продемонстрировали изображения интерьера обновленного кроссовера Hyundai Tucson 4 генерации.

Вместе с тем изменения также коснутся и внешнего вида, о чем свидетельствует форма светодиодной оптики, усовершенствованный кузов и дополнительные дизайнерские элементы. По интерьеру следует выделить «парящую» приборную панель, которая придает автомобилю более стильный вид. На передней панели установлен сенсорный дисплей, а также крупные сенсорные кнопки.

Известно также, что автомобиль имеет 2,5-литровый бензиновый двигатель с 8-ступенчатой трансмиссией. Более того, в дальнейшем планируется выход турбированной модификации, тогда как ее производительность и другие параметры пока удерживаются в тайне.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / “Впереди – решающий шторм”. Зеленский призвал провести майские праздники дома, чтобы не сорвать выход из карантина

26.05 / Die Welt – от выхода США из Договора по открытому небу выиграет только Москва

12.05 / Рынок авиаперевозок в РФ сократился на 92%

21.05 / Украинский телеканал решили проверить из-за показа карты страны без Крыма

04.06 / Эксперт: Новый белорусский премьер – загадка для РФ

12.04 / Верховная Рада должна безотлагательно ужесточить наказание за поджоги травы и листьев – нардеп Пушкаренко

01.06 / Эксперт: Неделя голосования по поправкам к Конституции предотвратит скученность людей на участках

22.04 / Киев снова задыхается от дыма чернобыльских пожаров

28.04 / Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID в ЕАЭС

03.05 / Латвия частично закрыла небо из-за неконтролируемого беспилотника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска