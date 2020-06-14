Новый кроссовер Hyundai Tucson впервые показал интерьер

14.06.2020, 11:55, Новости дня

Пользователям продемонстрировали изображения интерьера обновленного кроссовера Hyundai Tucson 4 генерации.

Вместе с тем изменения также коснутся и внешнего вида, о чем свидетельствует форма светодиодной оптики, усовершенствованный кузов и дополнительные дизайнерские элементы. По интерьеру следует выделить «парящую» приборную панель, которая придает автомобилю более стильный вид. На передней панели установлен сенсорный дисплей, а также крупные сенсорные кнопки.

Известно также, что автомобиль имеет 2,5-литровый бензиновый двигатель с 8-ступенчатой трансмиссией. Более того, в дальнейшем планируется выход турбированной модификации, тогда как ее производительность и другие параметры пока удерживаются в тайне.