 

Вылечившемуся от коронавируса американцу выставили счет на 1 млн долларов

14.06.2020, 11:48, Новости дня

Американец Майкл Флор, который в возрасте 70 лет перенес коронавирус и излечился от него, получил счет на 1,12 млн долларов за лечение от COVID-19, пишет издание The Seattle Times.

В счете, который занимает 181 страницу, включено почти 3 тыс. позиций. Мужчина провел 62 дня в клинике Swedish в городе Иссакуа недалеко от Сиэтла. Состояние мужчины было критическим, так что медсестра ночной смены держала у его уха телефонную трубку, пока он прощался с родными, пишет DW.

Палата в отделении интенсивной терапии обошлась Флору в 9 тыс. 736 доллара в день. Аппарат ИВЛ, на котором пожилой мужчина провел 29 дней, – еще в 2 тыс. 835 доллара в сутки.

При этом Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, в связи с чем значительную часть общей суммы ему платить не придется.

В США выявлено более 2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, более 115 тыс. умерли.

При этом эксперты заявили о начале второй волны коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию.



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