 

Мнение: Загадка Вышгорода

14.06.2020, 11:45, Разное

Мой ролик прошлого года. Ему предшествовал поход на эту гору незадолго перед съемками этого видео, когда я на камень и наткнулся. Я продолжил раскопки камня на горе в Вышгороде (древний град рядом с Киевом) и в этот раз взял с собой камеру. Представляю вашему вниманию в этом фильме плоды моих изысканий. Можно предположить, что на этой горе, соседствующей с Ольжиной (по имени княгини Ольги), на которой, как вы знаете, был княжий град и посад, могло находится центральное капище Родных богов, а именно – Велесово. Ведь даже само нынешнее название – Вышгород не единственное, это место имеет и другое древнее название  – Вусегард, а это может говорить о том, что это град Велеса, центр поклонения этому божеству.

Источник: Достало



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