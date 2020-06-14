Мнение: Загадка Вышгорода

14.06.2020, 11:45, Разное

Мой ролик прошлого года. Ему предшествовал поход на эту гору незадолго перед съемками этого видео, когда я на камень и наткнулся. Я продолжил раскопки камня на горе в Вышгороде (древний град рядом с Киевом) и в этот раз взял с собой камеру. Представляю вашему вниманию в этом фильме плоды моих изысканий. Можно предположить, что на этой горе, соседствующей с Ольжиной (по имени княгини Ольги), на которой, как вы знаете, был княжий град и посад, могло находится центральное капище Родных богов, а именно – Велесово. Ведь даже само нынешнее название – Вышгород не единственное, это место имеет и другое древнее название – Вусегард, а это может говорить о том, что это град Велеса, центр поклонения этому божеству.