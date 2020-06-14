Патриарх Кирилл помолился о павших защитниках Отечества и об избавлении от коронавируса

14.06.2020, 11:42, Новости дня

В воскресенье в соборе Воскресения Христова Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о павших защитниках Отечества и об избавлении "от губительного поветрия" (коронавируса COVID-19). Ранее Патриарх освятил собор – Главный храм Вооруженных сил России – и провел Божественную литургию​​​. Трансляцию богослужения вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Чин великого освящения собора Воскресения Христова планировали совершить к Дню Победы, но перенесли из-за карантинных ограничений. И сегодня в соборе в подмосковном Военно-патриотическом парке "Патриот" присутствовали только священнослужители Русской Православной Церкви, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

На строительство Главного храма Вооруженных сил РФ собрали более 3 миллиардов рублей пожертвований граждан и организаций. Москва внесла 2 миллиарда рублей, Московская область – 950 миллионов.