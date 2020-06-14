 

Трамп пригрозил бойкотировать матчи сборной США по футболу

14.06.2020, 11:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп негативно отнесся к решению Федерации футбола США, разрешившей игрокам национальных команд вставать на колени во время исполнения американского гимна. Он заявил, что не будет смотреть матчи сборной.

Ранее конгрессмен-республиканец Мэтт Гаец в своем Twitter написал, что предпочел бы не иметь в США футбольную команду, которая не будет стоять во время исполнения гимна. Это сообщение ретвинул Трамп, прибавив от себя, что больше не собирается смотреть матчи сборной.

I won’t be watching much anymore! https://t.co/s8nCg9EJSW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

Кроме того, президент США пригрозил бойкотом и Национальной футбольной лиге, которая "движется в том же направлении".

Напомним, что 11 июля USSF отменила правило, согласно которому игроки национальных сборных обязаны стоять во время исполнения государственного гимна. Оно было введено в 2017 году после случая с футболисткой сборной США Меган Рапино, ставшей на колено перед матчем с командой Таиланда.

Напомним, что в США проходят массовые протесты против расизма, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Смерть мужчины была вызвана действиями белого полицейского, давившего коленом на шею задержанного в течение нескольких минут.



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