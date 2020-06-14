Невозмутимый медведь отобедал во дворе жилого дома в Иркутской области
14.06.2020, 11:42, Новости дня
На днях жители Бодайбинского района Иркутской области запечатлели на видео визит крупного медведя, наведавшегося в частное домовладение в поисках еды.
Косолапый, вышедший к людям, добрался до пищи в баке и приступил к трапезе, полностью игнорируя собак, которые с лаем крутились вокруг него.
Хищник, занятый поеданием трофеев, не обратил никакого внимания и на собравшихся очевидцев, наблюдавших за действиями медведя не с самого безопасного расстояния.
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