Невозмутимый медведь отобедал во дворе жилого дома в Иркутской области

14.06.2020, 11:42, Новости дня

На днях жители Бодайбинского района Иркутской области запечатлели на видео визит крупного медведя, наведавшегося в частное домовладение в поисках еды.

Косолапый, вышедший к людям, добрался до пищи в баке и приступил к трапезе, полностью игнорируя собак, которые с лаем крутились вокруг него.

Хищник, занятый поеданием трофеев, не обратил никакого внимания и на собравшихся очевидцев, наблюдавших за действиями медведя не с самого безопасного расстояния.