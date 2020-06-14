Названы районы возможного возникновения новых вспышек коронавируса

14.06.2020, 11:30, Новости дня

Итальянские специалисты из Национального института астрофизики выяснили, что на широтах между 40 и 60 градусами к северу от экватора ультрафиолету требовалось больше времени для уничтожения коронавируса, чем на широтах от 40 до 60 градусов к югу от экватора, пишет MedRix.

В первом случае ультрафиолету требовалось от 30 минут до 14 часов в день, чтобы убить более 60% возбудителя: в частности, это наблюдалось в Китае, Италии, Испании, Великобритании и США. В южных регионах – между 40 и 60 градусами к югу от экватора – для уничтожения тех же 60% солнечному свету требовалось от 4 до 35 минут – в частности, в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Чили, Аргентине и Зимбабве, информирует «Российская газета».

Американские ученые получили аналогичные данные, изучая связь между пандемией и температурой с января по середину марта в 50 городах мира.

Таким образом, считают ученые, низкие температуры ставят Центральную Азию, Кавказ, Восточную и Центральную Европу, Великобританию, северо-восточную и средне-западную часть США, канадскую провинцию Британскую Колумбию перед наибольшим риском распространения инфекции зимой и ранней весной.

Между тем, ранее итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что второй волны коронавируса предстоящей осенью может не быть, поскольку исследования показывают, что COVID-19 ослабевает.