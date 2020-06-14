Брэд Питт и Дженнифер Энистон объединили усилия ради общего дела

14.06.2020, 11:30, Разное

О беспорядках в США и движении Black Lives Matter не слышал уже, пожалуй, только ленивый, и свежие новости по этой теме продолжают поступать каждый день. Так, стало известно, что Брэд Питт решил принять активное участие в решении проблемы расовой дискриминации в Америке, но не один, а в компании… нет, не Анджелины Джоли, с которой они вместе воспитывают дочь Захару, уроженку Эфиопии, – а своей бывшей жены Дженнифер Энистон. Так, актриса еще на прошлой неделе сделала крупное пожертвование – в размере 1 миллиона долларов – на счет благотворительной организации Color of Change. А спустя несколько дней, по данным The Mirror, ровно такую же сумму в ту же организацию перевел и Брэд Питт. Инсайдер издания добавил, что после этого Брэд и Дженнифер встречались в ее доме и обсуждали, чем еще они могут помочь.

Брэд очень вовлечен в благотворительность из-за Джен, он решил дополнить ее пожертвование. Кроме того, он выходил на акцию протеста на этой неделе и на следующий день посетил дом актрисы. Они оба очень неравнодушные люди и действительно хотят помочь, – утверждает инсайдер.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, январь 2020 годКликните на фото для просмотра галереи

Как добавляет источник, Дженнифер Энистон не смогла остаться в стороне от происходящего в стране, будучи очень тронута несправедливостью произошедшего с Джорджем Флойдом. Брэд же присоединился к протестным акциям по большей части из-за своей дочери Захары, которая, будучи темнокожей, также может столкнуться в будущем с расовыми предрассудками.

Он серьезно относится к выбору того, что собирается поддерживать. Он умный, заботливый джентльмен, которым люди могут гордиться. Поддержка движения Black Lives Matter – это правое дело, поэтому неудивительно, что он к нему присоединился, – сказал источник HollywoodLife.

Напомним, протесты в США начались 25 мая, когда было объявлено о смерти Джорджа Флойда после задержания полицией. Его подозревали в том, что он расплатился фальшивой двадцатидолларовой купюрой. В ходе ареста полицейский почти 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служитель порядка не ослабил хватку, что и привело к трагическим последствиям. Семья Джорджа Флойда заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, теперь уже привлечен к ответственности.

Митинги проходят мирно не во всех городах. Так, в Миннеаполисе шествия быстро переросли в беспорядки: был сожжен полицейский участок, протестующие стали разбивать витрины и грабить магазины. В город ввели войска Национальной гвардии. Спустя несколько дней после смерти Джорджа Флойда на улицы вышли и жители Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и других американских городов, где также были отмечены случаи поджогов и мародерства.