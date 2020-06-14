Изможденный Сташевский поверг фанатов в шок
14.06.2020, 11:28, Разное
Влад Сташевский был кумиром молодежи 90-х годов.
Тогда под его хит “Позови меня в ночи” отплясывали на каждой дискотеке. Со
временем интерес публики стал ослабевать, и певец практически пропал со сцены.
Крах карьеры стал серьезным ударом для звезды
90-х. В свое время артист был безумно популярен – о нем мечтала каждая российская
девушка. Как уверяли близкие к певцу люди, масло в огонь добавила первая жена
Сташевского. Многие считают, что женщина негативно влияла на любимца миллионов,
а после их разрыва певец и вовсе скатился в депрессию и запил.
От полного разрушения мужчину спасла новая любовь. Артист вернулся к жизни и
даже нашел свое второе призвание. Сейчас секс-символ 90-х занимается утилизацией
жидких химических отходов.
К счастью многих ценителей таланта некогда популярного исполнителя, иногда
Влад Сташевский дает небольшие концерны. Недавно он появился на передаче “Сегодня
вечером” на Первом канале и исполнил любимые песни россиян. При этом многие обратили
внимание на странный вид артиста. Теперь знаменитость носит бородку и усы. Трансформация
обеспокоила поклонников – в целом Сташевский выглядит болезненно. Он исхудал,
побледнел и совсем не пышет здоровьем, отмечает издание “СтарХит”.
“Как бы плохо не выглядел, остается все равно Владом Сташевским. Хорош во
все времена”, “Похоже, у Влада серьезное заболевание”, “Просто небритый, с
проседью, получился вид неопрятный”, – теряются в догадках фанаты.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет