 

В Москве за сутки умерли 50 заболевших коронавирусом

14.06.2020, 11:28, Разное

Появились свежие данные о пандемии коронавируса в Москве. В российской столице за сутки умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Оперативный штаб Москвы по противодействию коронавирусу напомнил о том, что в текущий период крайне желательно воздержаться от пребывания в местах скопления людей, а также в плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, необходимо остаться дома, если проявились любые симптомы ОРВИ.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Кристина Асмус продемонстрировала свой наряд в шлепках поверх колгот

13.05 / Скандалы: Век хакасского сурка

13.04 / Мнение: Коронавирус выводит из строя сильнейший флот мира

31.05 / Из-за боязни бывшая девушка принца Гарри отказалась выходить за него замуж

24.04 / В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом

28.05 / Жена Бари Алибасова-младшего подала на развод

30.04 / Мнение: Может, теперь иначе будут относиться к толстым людям?

13.05 / Мнение: Технология избавления от панического страха перед коронавирусом…

08.05 / Мнение: Курортного сезона в Крыму не будет

16.04 / Аллерголог предупредила об опасном потенциальном переносчике коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска