В Москве за сутки умерли 50 заболевших коронавирусом

14.06.2020, 11:28, Разное

Появились свежие данные о пандемии коронавируса в Москве. В российской столице за сутки умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Оперативный штаб Москвы по противодействию коронавирусу напомнил о том, что в текущий период крайне желательно воздержаться от пребывания в местах скопления людей, а также в плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, необходимо остаться дома, если проявились любые симптомы ОРВИ.