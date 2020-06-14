Мнение: Триггер

14.06.2020, 11:20, Разное

Гражданское противостояние в США становится триггером, запускающим аналогичные процессы по всем странам Западной цивилизации. Возникает стойкая аналогия с Арабской весной, когда весь Ближний Восток практически одномоментно перешел в состояние катастрофических процессов, вызванных общими противоречиями всего региона.

Противоречия Запада носят более глобальный характер, а потому и география событий охватывает сразу весь земной шар – Америка, Европа, Австралия. Возможно (и скорее всего) камень, который запускает эту лавину, и был брошен намеренно, но лавина сходит тогда, когда набрана критическая масса того, что она понесет со склона. Если этой массы нет – то камень просто остановится где-то на склоне и станет одним из множества других камней, которые ждут своего часа. И того самого камня, который всё-таки спустит лавину с горы.

В этом смысле мы не можем с уверенностью сказать, запускают ли нынешние события "Американскую весну" или это пока предварительные толчки будущего землетрясения. То, что противоречия набрали угрожающий размер – факт. Но стал ли этот размер критическим – неизвестно. Это определяется лишь эмпирически.

Кроме того, Запад – это именно цивилизация, а потому подходить к ее внутренним противоречиям с точки зрения особенностей других цивилизаций неверно. Нельзя брать прямые аналогии с похожими событиями в других точках земного шара и механически переносить их в Америку и Европу. Хотя, конечно, ряд аналогий уже просто напрашивается.

Понятно, что события, которые могут привести к трансформации западного мира, затронут всех. Причем есть как минимум два равновесных итога возможных революционных событий. Как и в любой катастрофе. Первый итог – Запад решит внутреннее противоречие и столкновение двух глобальных проектов победой одного из них и останется ключевым субъектом мировой глобальной истории. Тогда победивший проект неизбежно станет матрицей для всех остальных, и источником развития мировой цивилизации станут внутренние противоречия этого глобального проекта. Но возможен сценарий, когда гражданская война в США (а затем и в ключевых странах Запада) закончится общим поражением ее участников. Тогда западный проект останется аморфным, а другие цивилизации получат шанс на реализацию своих собственных. И тогда мировая история пойдет по пути борьбы (причем крайне ожесточенной) между этими цивилизационными проектами, развитие которых будет черпать свой ресурс во внешнем противостоянии.

Не рекламы ради, а с точки зрения информирования (причем предварительного) хочу сказать, что примерно в конце июня готовится семинар (он пройдет в виде интернет-конференции), на который приглашены Федор Березин – известный донецкий фантаст, который еще в 2005 году спрогнозировал и описал гражданскую войну в США, причем его описание поразительно напоминает нынешнюю новостную ленту, и Сергей Переслегин, который тоже уже доброе десятилетие говорит о неизбежности внутреннего конфликта в США, а когда на горизонте только появился Трамп (еще лишь в качестве возможного кандидата в президенты), Переслегин с крайне высокой долей уверенности начал говорить о предельно высокой вероятности гражданской войны в США. Логично, что именно эти два человека ответят на ключевые вопросы, которые возникают сегодня в свете происходящих событий. Я буду на этом семинаре ведущим.

Информация пока крайне предварительная, но принципиально мы уже близки к тому, чтобы начать подготовку к этому семинару. Более конкретно смогу сказать несколько позже.