Bloomberg – Лавров и Шойгу проведут на переговоры в Турции

14.06.2020, 11:18, Новости дня

В ходе предстоящего визита в Турцию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу обсудят с турецкими коллегами координацию по региональной проблематике, передаёт Bloomberg. В частности, ожидается, что речь пойдёт о ситуации в Сирии и Ливии.



Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу в воскресенье прибудут в Турцию для проведения серии консультаций по региональным проблемам на фоне «нарастающей напряжённости» в отношениях стран относительно ситуации в Ливии и Сирии, пишет Bloomberg.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Турции, политики прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для «проведения консультаций и обсуждения координации по региональной проблематике».

Агентство напоминает, что в минувшую среду между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

Как отмечает Bloomberg, альянсу между бывшими соперниками в рамках холодной войны угрожает политика стран относительно гражданской войны в Ливии. В частности, Анкара оказывает военную и дипломатическую помощь признанному ООН правительству, а Москва поддерживает силы Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

При этом в Сирии правительство президента Башара Асада при поддержке РФ стремится вернуть контроль над провинцией Идлиб, в то время как в Турции намерены этого «никогда не допустить».