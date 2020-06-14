 

В Подмосковье зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом

14.06.2020, 11:16, Новости дня

За последние сутки коронавирус подтвержден у 717 жителей Подмосковья, это рекордное количество, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Подмосковье выявлено 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Московской области зафиксировано 49 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 678 заболевших. Выздоровели и выписались 16 573 человека», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки выявлено 8835 случаев коронавируса, общее число зараженных выросло до 528 тыс. 964.



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