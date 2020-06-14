В бразильском Сан-Паулу на кладбищах выкапывают останки умерших, чтобы освободить место для жертв COVID-19

14.06.2020, 11:15, Новости дня

В крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу власти приняли решение освободить место на кладбищах из-за большого числа летальных случаев во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на муниципальную похоронную службу.

Останки людей, которые похоронены по меньшей мере три года назад, будут эксгумированы и помещены в пронумерованные пакеты. Они будут временно храниться в специальных контейнерах, после чего будут перезахоронены.

В Сан-Паулу регистрируется большое число больных COVID-19 – это наиболее пострадавший от пандемии город Бразилии. По состоянию на середину этой недели там умерло уже 5480 человек.

Эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что пик пандемии коронавируса в Бразилии придется на август.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу инфицированных коронавирусом. По состоянию на сегодняшний день в Бразилии заболело 850 514 человек, 42 720 умерших и 413 916 излечившихся.

Во всем мире коронавирусом заразилось 7 786 042 человека. Жертвами COVID-19 стали 430 128 человек, выздоровело 3 708 328.