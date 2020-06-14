Во Львовской области за сутки выявили 139 случаев COVID-19

14.06.2020, 11:15, Новости дня

Во Львовской области за сутки коронавирус выявили у 139 человек. Об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, пишет пресс-служба мэрии Львова.

“По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 557 ПЦР-тестов, из которых 139 – положительные”, – говорится в сообщении.

76 инфицированных являются жителями Львова, остальные – жители районов области, отметили в мэрии.

“В общей сложности за время эпидемии во Львовской области коронавирусом заболело 2797 человек, 96 умерли и 618 выздоровели”, – заявили в пресс-службе.

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 154, жертвами коронавируса стали 889 человек, выздоровело 14 082.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.