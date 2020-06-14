В Минздраве Украины разъяснили условия проведения пробного ВНО в 2020 году

14.06.2020, 11:15, Новости дня

Решение об отмене проведения пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в учебных заведениях принято в связи с ростом количества новых случаев инфицирования COVID-19 в Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабинета министров Украины

“В связи с серьезным ростом числа заболеваний, которые мы регистрируем каждые сутки уже несколько дней подряд, и ухудшением эпидемической ситуации, особенно в некоторых регионах в условиях нашего адаптивного карантина, в той же Львовской, Закарпатской области, других областях, в городе Киев, было принято решение об отмене проведения пробного ВНО в учебных заведениях”, – заявил Степанов.

По его словам, пробное тестирование можно будет пройти дистанционно, онлайн.

“Любой ребенок может через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти ВНО и затем отправить на проверку. Если не представляется возможным сделать это через личный кабинет, ребенок должен пройти в заведение образования, где планировалось его прохождение, там его встретит инспектор, который передаст ему тетрадь с формой и всеми задачами”, – отметил министр.

Ребенок пройдет задачи дома и затем направит результаты на соответствующую проверку, сказал Степанов.

“Решение было принято в связи с большим количеством детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО. В общем, по данным Минобразования, на прохождение ВНО по украинскому языку было зарегистрировано около 190 тыс. детей, по другим предметам – 172 тыс.”, –добавил министр.

15-го и 17 июня в Украине планировали проведение пробного внешнего независимого оценивания, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести пробное внешнее независимое оценивание бесплатно, а также вернуть деньги абитуриентам, оплатившим услугу.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня заявил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания. В Минобразования заявили, что основная сессия должна пройти, “потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления”. Пока что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет начать основную сессию ВНО 25 июня, как и было запланировано, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован наибольший суточный прирост заболевших. 14 июня COVID-19 был подтвержден у 648 человек. Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.