 

Личное: Милосердие: женское бытовое

14.06.2020, 11:06, Разное

Самая женская женщина нашей страны и всего мира — Земфира не даст соврать! — это Рената Литвинова. Стоп, со всем миром я, возможно, погорячилась — мама Стифлера переплюнет Ренату в женскости. Впрочем, речь не об этом — женская женщина Рената вдруг подняла вопрос Милосердия.

Граждане, говорит вся такая настоящая женщина вкрадчивым голосом, что же это деется-та? Травят и травят нас, а мы страдаем!


Фото: Соцсети

«Вас когда-нибудь травили? Меня – да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства ….когда именно травят и добивают упавшего …да, я про Михаила Ефремова – это драма для всех сторон – с ним тоже случилось горе – да, я про Милосердие».

Обожаю Ренату Литвинову. Обожаю писак, которые ставят много раз многоточия. Иначе подчеркнуть глубину раздумий и мыслительного процесса — никак.

Рената завела пластинку про Милосердие. Что ж, тема серьёзная, многоточий много, поговорим об этом.

И за тем самым Милосердием ходить далеко не надо. Вон же, сама Рената подаёт всем пример:

«В январе меня сбила женщина на автомобиле – это не лишило меня испытывать сострадание ко всем людям».

Напомню, что произошло в январе. Чуть поддатенькая Рената скользила по не скользкой мостовой продолжить бухать. Торопилась — день рожденья был у неё, имеет право.

Гости ждали. Еды много. Муж Земфир закатил скандал — где именинница? Да и выпить ещё хотелось, чего уж скрывать.

Вдруг, откуда ни возьмись, появился автомобиль, который пьяненькая женщина тупо не заметила и сбила его. С пьяных глаз налетела на транспортное средство — бывает.

К чести Ренаты нужно признать тут, что претензии автомобилю она выдвигать не стала, а чуть прихрамывая помчалась дальше, чтобы водочка на столе не остыла.

Милосердие! Вот он пример того самого Милосердия!

Значит, Милосердие это выглядит так: артист чуть накатывает синьки, покурит травки, понюхает порошочек и своим автомобилем (как Ефремов) или своим телом (как Литвинова) становится участником ДТП. Да что там — становится? Артист его и провоцирует, ввиду алкогольного опьянения.

Затем, в зависимости от обстоятельств, он проявляет или требует Милосердия. Свиньи, говорит артист, вы забыли о Милосердии! Не травите меня, меня уже много раз травили до этого! Будьте добрее в этих ваших интернетиках, пожалуйста.

И стоит артист со скорбящей испитой мордой, выражающей, по его мнению, благочестие и оскорблённую добродетель.

Много ли нужно простенькой публике от артиста? Конечно же, давайте поговорим о Милосердии — курочки очень любят сострадать алкоголикам. У них и свой алкоголик есть, вон — под столом лежит и икает. Не выгонять же его из дома, вот курочку мысль и греет, что не она одна страдает — великие кумиры их тоже пьют.

За всем этим «милосердием» все как бы и забывают о Милосердии к пострадавшим от пьяных артистов. Помер Максим? Да и хер с ним. Чай не ВИП, а всего лишь смерд.

А в чём вы видите Милосердие?

Лично я его вижу в наказании преступников — чтобы от пьяных рож на дорогах пострадало в будущем как можно меньше простых людей.

Источник: Лена Миро



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