Недопустимое доказательство

14.06.2020, 10:54, Разное

Процесс по делу «Седьмой студии» должен быть завершен до голосования по поправкам в Конституцию.

На всем опостылевшем суде по делу «Седьмой студии» наступает наконец заключительная фаза. Судебное разбирательство отметило трехгодичный «юбилей», и судя по всему «уходить в лето» инициаторы процесса не намерены.

— Давайте скорее рассмотрим, это же для вас, для вашего же здоровья — увещевали обвинители (в масках): защитников (в масках) на недавнем заседании. Похоже, тем, кто держит в руках нити, управляющие правосудием, дано указание: «хоть тушкой, хоть чучелком» — а финалить!

Голосование по поправкам на носу, а этот процесс портит картину благостной реальности.

Однако никуда не денешься: готова третья экспертиза. На ней настаивало обвинение по причине глубокой неудовлетворенности результатами предшествующей, второй. Вторая за подписями профессора Видмантаса Силюнаса и директора МХТ имени Чехова Марины Андрейкиной доказывала невиновность обвиняемых. Третья призвана как-то укрепить обвинение.

Найти экспертов было трудно. Все непредвзятые наблюдатели событий понимали: задача политическая, экспертиза с заказанными выводами, что сильно сужало круг кандидатур. Почти всех предложенных стороной защиты обвинение и суд отвергли: дружны с обвиняемыми, связаны, замечены в симпатиях. Наконец, ключевой эксперт по экономике был назван — Елена Баженова, заместитель худрука МХАТ имени Горького. Экспертом по эстетической оценке проекта стала Ольга Королева (Галахова), театральный критик, преподаватель ГИТИСа.

Когда обвинение обосновывало острую необходимость экспертировать в третий раз, речь шла о двух дисках, копирующих компьютер бухгалтера Войкиной, на котором якобы хранилась вся «черная касса» проекта. Два диска были приобщены. Осмотрены. Один содержал сведения о неких памперсах и разрозненные заметки, другой оказался поврежден. Но никто не сделал новой копии — вместе этого предложили «не обращать на сломанный диск никакого внимания».

Фундамент подозрений был разрушен самими подозревающими.

Но теперь итоги необоснованной третьей экспертизы — главный предмет разбирательства. И главный вопрос: каков объем затрат?

Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский у здания Мещанского районного суда. Фото: РИА Новости

Баженова в своих оценках сумела не заметить 74 мероприятия «Платформы», среди которых громкие спектакли «Отморозки», «Метаморфозы», «История солдата» и множество других событий — выставок, лекций, перформансов. Два с лишним десятка спектаклей она решила унифицировать, как инкубаторских цыплят, посчитать по одной цене ( видимо, не часто бывает в театральном зале) — 5 млн рублей в 2011 году, по ее оценкам, стоили двадцать две постановки. Норматив при этом выбран 2016 года, когда проект был давно завершен.

В общем, дело началось с исчезновения спектакля «Сон в летнюю ночь», а завершилось исчезновением «Отморозков». Предсказание?

Что касается эксперта Королевой: она обвинила Серебренникова в том, что он обманул президента Медведева, сказав будто в РФ нет современного искусства, а оно было. Отметим, что экспертное заключение подписано двумя фамилиями, в тексте нет разделения на экономику и эстетику; а значит, эксперты солидарны. Мы не будем сейчас вспоминать историю советского искусства и зловещую роль критики в жизни творцов; скажем просто: отечественная традиция навсегда отучила уважающих себя людей выступать на стороне обвинителей.

Надо ли удивляться, что обвиняемые и их защитники выступили с ходатайствами — признать третью экспертизу недопустимым доказательством.

А теперь — экспертиза экспертизы, проведенная по инициативе защитников.

Фигуранты дела «Седьмой студии» у Мещанского суда. На первом плане: Юрий Итин, бывший директор «Седьмой студии», слева от него Софья Апфельбаум, экс-сотрудница Минкульта, отвечавшая за финансирование, справа — Алексей Малобродский, экс-директор «Гоголь-центра». Фото: РИА Новости

Экономическую сторону проекта оценил профессор Александр Рубинштейн, завсектором экономики искусства и культурной политики Государственного института искусствознания.

Мы приведем лишь резюмирующую часть выводов, подробнейшим образом (цифрами, фактами и таблицами) доказанных и подкрепленных.

ФРАГМЕНТЫ ЭКСПЕРТИЗРезулятивная часть экспертизы профессора А. Рубинштейна (экономическая сторона):

1. Вывод эксперта не основан на общепринятых научных данных; вывод эксперта не основан на актуальных данных хозяйствующих субъектов; обоснование нормативного метода оценки расходов следует признать несостоятельным;

2. Использование в расчетах эксперта принципиально неприменимых нормативов затрат, которые к тому же существенно занижены по отношению к реальной практике московских театров, привело к ошибочной оценке размера затрат; использование в расчетах эксперта показателя средней стоимости одного мероприятия в 2011 году никак нельзя признать допустимым; существенная часть расходов проекта «Платформа» осталась за пределами экспертного исследования.

3. Троекратное занижение расходов указывает на недостоверность принятой экспертом для расчета базы и делает неприемлемым сам расчет и соответствующие выводы.

Выводы проф. Д. Трубочкина (эстетическая сторона):

«Платформа» выполнила записанные в Соглашениях задачи и внесла существенный вклад в достижение главной цели, провозглашенной в «Основах государственной культурной политики».

Выводы исследования некоммерческого партнерства судебных экспертов и оценщиков «Союз»:

1. Нарушен порядок назначения судебной экспертизы.

2. Проведение экспертного исследования по шестому вопросу поручено ненадлежащему эксперту в области оценки.

3. Содержание заключения экспертов в части исследования эксперта Баженовой Е.Н. не соответствует требованиям законодательства.

4. При описании содержания и результатов исследований нарушен принцип объективности, всесторонности и полноты исследований. Качественные и количественные данные, на которых основывается вывод эксперта Баженовой Е.Н. по шестому вопросу, являются недостоверными.

Защита потребовала вызвать в суд авторов третьей, недостоверной экспертизы. Баженову суд вызвать согласился. Королеву — нет.

Нынешняя «экспертная фаза» процесса — 3D иллюстрация того, как вне логики, профессионализма, достоверности, лишь при горячем желании «посадить» и оправдать бессмысленные трехгодичные траты — разваливается обвинение.

Вслед за этим — прения сторон. И приговор.

Отдел культуры

Новая газета