 

Мнение: Бегуны вылезли – слюни разбрасывать

14.06.2020, 10:50, Разное

Я бегунов в парке называю “шарпеи”. Их с утра не десятки – сотни вылезли. Люди, от которых точно надо держаться подальше, пока эпидемия не закончилась.

Висит объявление – масочный режим. Они плевать хотели. “В масках спортом заниматься нельзя”, – говорят они.

Они бегут – а от них слюна разлетается метров на десять.

Испанские ученые проводили эксперимент: оказалось, бегун – главный разносчик заразы, если бессимптомник. И правда, оставляет за собой шлейф слюны десятиметровый.

Приходится с собакой утром гулять по тропинкам подальше от них.

Для таких надо стадионы с колючей проволокой строить с автоматчиками на вышках.

Кстати, от парка домой они тоже бегут – то ли остановиться не могут, то ли у них мотор в попе не выключается. Бегут мимо людей с собаками, с детьми, и разбрасывают слюни.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3081

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Российских добровольцев из ЧВК “Вагнера” поддержали силовые Telegram-каналы

21.04 / Мнение: Чудо маркетинга

28.05 / Звезда сериала “Милые обманщицы” Саша Питерс впервые станет матерью

15.04 / Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса

16.04 / Ученые: Древние южноафриканцы носили останки кошачьих для получения суперсилы

16.05 / Внезапно слегшую из-за болезни актрису Мелихову выходила малолетняя дочь

20.04 / Голикова: В РФ выявлено 285 очагов заражения коронавирусом COVID-19

26.04 / В Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом все священники

04.05 / Мнение: Медицинская диктатура

11.05 / Мнение: Самоизоляция позволила выиграть время для исправления ошибок…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска