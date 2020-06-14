Мнение: Бегуны вылезли – слюни разбрасывать

14.06.2020, 10:50, Разное

Я бегунов в парке называю “шарпеи”. Их с утра не десятки – сотни вылезли. Люди, от которых точно надо держаться подальше, пока эпидемия не закончилась.

Висит объявление – масочный режим. Они плевать хотели. “В масках спортом заниматься нельзя”, – говорят они.

Они бегут – а от них слюна разлетается метров на десять.

Испанские ученые проводили эксперимент: оказалось, бегун – главный разносчик заразы, если бессимптомник. И правда, оставляет за собой шлейф слюны десятиметровый.

Приходится с собакой утром гулять по тропинкам подальше от них.

Для таких надо стадионы с колючей проволокой строить с автоматчиками на вышках.

Кстати, от парка домой они тоже бегут – то ли остановиться не могут, то ли у них мотор в попе не выключается. Бегут мимо людей с собаками, с детьми, и разбрасывают слюни.

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