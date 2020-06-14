Турция собралась открыть две военные базы в Ливии

14.06.2020, 10:48, Новости дня

Анкара собирается открыть в Ливии две военные базы, где разместятся противовоздушные системы и беспилотники, информирует ливийская газета The Lybian Observer.

Базы расположатся в аль-Ватийе в западной части страны и близ города Мисурата, утверждает издание. Также Турция собирается организовывать морские миссии у побережья Ливии и начать разведку и бурение на нефть, передает «Интерфакс».

Отметим, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, оба выразили глубокую озабоченность продолжающимися в Ливии масштабными боестолкновениями.

Кроме того, в Турцию прибудут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.