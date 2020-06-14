Дизельный внедорожник Cadillac получит обозначение 600D

14.06.2020, 10:43, Новости дня

Американский бренд Cadillac впервые выпустит в продажу дизельную модификацию легендарного внедорожника Cadillac Escalade.

Автомобиль поступит на рынок под кодовым обозначением 600D, свидетельствующем о данной особенности. Под капотом внедорожника установлен 3-литровый двигатель, мощность которого достигает 623 л.с. В дальнейшем производитель намерен раскрыть остальные особенности транспортного средства, которое получит и ряд других достоинств.

Предполагается, что новые индексы для внедорожников будут распространяться на дальнейшие гибридные и электрические версии автомобиля, однако пока сроки их выхода не раскрываются публике. Остальные подробности будут объявлены несколько позже.