Недорогой Kia Sportage уступил лидерство Kia Seltos

14.06.2020, 10:43, Новости дня

Новый китайский кроссовер Kia KX3 объявлен рекордсменом по количеству продаж с начала нынешнего года на местном рынке.

В свою очередь, автомобиль сумел опередить прежнего лидера Sportage, который на протяжении последнего времени сохранял первенство, однако по результатам за 5 месяцев уступил вышеуказанной модели паркетника. В частности, новинка Kia KX3 продана в количестве 25 тысяч машин, тогда как ближайший конкурент набрал порядка 18 тысяч заявок.

Следует отметить, что автомобили имеют одинаковую стоимость порядка 108 тысяч юаней. Под капотом Kia KX3 установлен бензиновый мотор на 115 л.с. мощности, а у Sportage несколько моторов на 140 и 161 л.с. мощности. Что касается лидера, то он имеет более современный дизайн и продвинутые опции уже с начальной модификации.