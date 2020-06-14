 

В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

14.06.2020, 10:30, Новости дня

В РФ с 1 июля начнут индексировать выплаты пенсионерам-опекунам или попечителям несовершеннолетних. Закон об этом был принят Госдумой в марте по инициативе спикера нижней палаты Вячеслава Володина, главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова и первого зампреда этой фракции Андрея Исаева.

Ранее эта категория пенсионеров получала вознаграждение порядка трех-четырех тысяч рублей и из-за этого попадала в категорию работающих пенсионеров. Из-за этого, в свою очередь, им не индексировали пенсии.

Расходы Пенсионного фонда РФ на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 миллионов рублей, передает РИА Новости. Cписки пенсионеров-опекунов отделения ПФР актуализируют до 15 июня. До 24 июня будут сформированы необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.

Также с 1 июля будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, закончившим трудовую деятельность, сообщают "Известия". Таким гражданам сделают перерасчет пенсий с учетом всех пропущенных плановых индексаций. Появятся и две новые льготы: доплата за возраст с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ (24300 рублей).



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