В РФ подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

14.06.2020, 10:30, Новости дня

За сутки в РФ выявлено 8835 случаев коронавируса, общее число зараженных выросло до 528 тыс. 964, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8835 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3198 (36,2%) без клинических проявлений», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Всего в стране зарегистрировано 528 тыс. 964 случая коронавирусной инфекции.

«Распределение по субъектам: Москва – 1477, Московская область – 717, Санкт-Петербург – 256», – говорится в сообщении.

254 случая заболевания зарегистрированы в Свердловской области, еще 229 – в Ханты-Мансийском автономном округе, 219 – в Воронежской области. В Севастополе – всего четыре случая, в Еврейской автономной области – три, Ненецком автономном округе – один.

«За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев… За весь период по РФ умерло 6 948 человек», – говорится в сообщении.

50 человек умерли в Москве, 29 – в Санкт-Петербурге.

Выписаны 5409 человек, всего выздоровели 280 тыс. 50 человек. 2133 человека выписаны в Москве, 839 – в Подмосковье, 143 – в Ханты-Мансийском автономном округе, 125 – в Нижегородской области.

Накануне, 13 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8706. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 129.