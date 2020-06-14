Лидер группы Muse Мэттью Беллами стал отцом во второй раз

14.06.2020, 10:16, Разное

Фронтмен Muse и бывший возлюбленный Кейт Хадсон, 41-летний Мэттью Беллами, снова стал отцом. Об этом он сообщил несколько часов назад на своей странице в Instagram, опубликовав снимки с новорожденной дочерью и женой, 30-летней Элль Эванс. Она также поделилась видео с малышкой на своей страничке.

Ловелла Даун Беллами – родилась в Лос-Анджелесе 7 июня 2020 года с такой же в точности прической, которая появилась у ее папы за время карантина. Мама @elloelle проделала восхитительную работу, – написал под снимками Мэттью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@elloelle)13 Июн 2020 в 9:44 PDT

Одной из первых новость прокомментировала экс-возлюбленная Мэттью – Кейт Хадсон, оставив под фотографиями много смайликов в виде сердечек.

Напомним, Беллами и Эванс поженились в августе прошлого года, а начали встречаться в 2015 году, вскоре после расставания музыканта с Кейт Хадсон. В декабре 2017-го Мэттью сделал Элль предложение руки и сердца.

Всего через несколько дней после моего дня рождения, во время самого романтичного отпуска в моей жизни, мужчина моей мечты попросил выйти за него замуж. После слез радости, шока и секундной мысли, что все это не по-настоящему, конечно, я сказала ему “да”! Я не могу представить, что мы не вместе. Я вижу наше будущее, полное света, любви, семьи, друзей и счастливых моментов,- писала невеста в Instagram.

Элль стала мамой впервые, Мэттью же воспитывает восьмилетнего сына Бингэма от Кейт Хадсон. Мальчик прекрасно ладит с молодой женой отца и часто сопровождает пару в поездках.