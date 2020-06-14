 

Французской молодежи предсказали радикализацию из-за коронавируса

14.06.2020, 10:16, Новости дня

Из-за карантина и экономического кризиса во Франции больше всех пострадали люди моложе 25 лет, которые первыми попали под сокращение и пополнили ряды безработных, так как не представляют ценности для работодателей из-за неопытности, пишет Le Monde, предсказывая радикализацию молодежи.

По последнему докладу Международной организации труда, люди моложе 25 лет станут главными жертвами экономических последствий пандемии во Франции. В стране за время карантина уже сократили 620 тыс. рабочих мест, более половины из них имели срочные трудовые договоры и временную работу – на эти места в основном берут молодежь, передает RT текст статьи.

В период с февраля по апрель уровень безработицы среди людей до 25 лет уже вырос с 18,6% до 21,8%, а к концу года может достигнуть 30%.

«Этот кризис еще немного сильнее увеличит неравенство в получении образования, которое будет иметь долгосрочные последствия на трудоустройство и бедность», – сообщила глава международного движения АТД Четвертый Мир Клэр Эдон.

Беспокойство и возмущение могут привести к радикализации этой группы активного населения, пишет Le Monde, поэтому государство пытается заняться поддержкой молодежи раньше, чем в прошлый кризис.

Добавим, что Государственный совет Франции постановил не применять ограничения из-за коронавируса на манифестации, если соблюдаются «профилактические меры».



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