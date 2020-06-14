Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот

14.06.2020, 10:15, Разное

Галина Ненашева стала знаменитой после участия в “Песне года 1971”. Она активно выступала на разных площадках страны. Тогда популярности молодой исполнительницы могла позавидовать сама Алла Пугачева.

Тогда с Ненашевой мечтал поработать каждый артист. В 1972 году после концерта к певице заглянул молодой, но уже известный поэт Илья Резник, а с собой он взял начинающую певицу Аллу Пугачеву. С ним Галина уже была знакома, а вот исполнительницу не знала.

“Он пришел тогда с какой-то девочкой и показывал песню. Но мне не понравилось, поэтому я не взяла ее”, – дала от ворот поворот будущей Примадонне Ненашева. Через несколько месяцев она приехала выступать на сборном концерте на одном из стадионов, и вышла в зал, чтобы послушать молодых артистов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Мар 2019 в 10:51 PDT

Оказалось, что среди тех, кто выступал у нее на разогреве, была Алла Пугачева. “Я вошла на стадион, и услышала, как поет женщина – мне так понравилось, я за ней побежала после концерта, догнала в гримерке и пообщалась”, – поделилась воспоминаниями знаменитость.