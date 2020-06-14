 

Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот

14.06.2020, 10:15, Разное

Галина Ненашева стала знаменитой после участия в “Песне года 1971”. Она активно выступала на разных площадках страны. Тогда популярности молодой исполнительницы могла позавидовать сама Алла Пугачева.

Тогда с Ненашевой мечтал поработать каждый артист. В 1972 году после концерта к певице заглянул молодой, но уже известный поэт Илья Резник, а с собой он взял начинающую певицу Аллу Пугачеву. С ним Галина уже была знакома, а вот исполнительницу не знала.

“Он пришел тогда с какой-то девочкой и показывал песню. Но мне не понравилось, поэтому я не взяла ее”, – дала от ворот поворот будущей Примадонне Ненашева. Через несколько месяцев она приехала выступать на сборном концерте на одном из стадионов, и вышла в зал, чтобы послушать молодых артистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Мар 2019 в 10:51 PDT

Оказалось, что среди тех, кто выступал у нее на разогреве, была Алла Пугачева. “Я вошла на стадион, и услышала, как поет женщина – мне так понравилось, я за ней побежала после концерта, догнала в гримерке и пообщалась”, – поделилась воспоминаниями знаменитость.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Грудное вскармливание снижает риск диабета у женщин — выводы южнокорейских ученых

18.04 / Ученые: Частота инфекционных заболеваний увеличивает риск развития рака

16.05 / Ученые рассказали о большой пользе употребления сала для организма

23.04 / «Агора» и «Роскомсвобода» призвали глав регионов гарантировать уничтожение личных данных россиян

28.04 / Мнение: Это новый дивный мир

04.06 / Мнение: Кому нужны честные выборы в Беларуси?

06.06 / Мнение: Мидуэй. О битве, фильме и не только…

23.04 / Смертность от коронавируса: как обстоят дела на самом деле

28.04 / Чтение сказки у камина: принц Гарри поучаствовал в проекте, который понравится его сыну Арчи

19.05 / Делирий, ПТСР, депрессия и тревожность – описаны психические нарушения при коронавирусах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска