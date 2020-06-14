Французская молодёжь стала главной жертвой коронавирусного кризиса

14.06.2020, 10:05, Новости дня

Французы моложе 25 лет больше всех пострадали из-за карантина и последовавшего за ним экономического кризиса: они первые попали под сокращение и пополнят ряды безработных, из-за неопытности не представляя ценности для компании. Беспокойство и возмущение могут привести к радикализации этой группы активного населения, поэтому правительство вводит дополнительные меры поддержки и помощи в трудоустройстве для молодых специалистов, рассказывает Le Monde.



Reuters

Во Франции пандемия коронавируса сорвала планы тысяч молодых людей и девушек, которые выходят во взрослую жизнь, пишет Le Monde. Учёба, стажировка, работа по срочному договору, конкурсный отбор, собеседование, учёба за границей: некоторым пришлось отложить эти проекты на несколько месяцев — до сентября, если всё будет хорошо. Однако у 700 тыс. выпускников, которые выходят на рынок труда, ситуация вызывает гораздо более серьёзное беспокойство: им предстоит найти работу, в то время как страна погружается в экономический кризис.

Гнев и тревога молодёжи не безосновательна: согласно последнему докладу Международной организации труда, люди моложе 25 лет станут главными жертвами экономических последствий пандемии. Так, по подсчётам Французского института экономической конъюнктуры, во Франции за время карантина сократили 620 тыс. рабочих мест, из которых более половины составляли срочные трудовые договоры и временная работа — места, на которых в основном берут молодёжь.

Когда экономическая ситуация ухудшается, первыми увольняют новых сотрудников, а когда всё же нанимают на вакансию, отдают предпочтение опыту. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OCDE), в период с февраля по апрель уровень безработицы среди людей до 25 лет подскочил с 18,6% до 21,8% — и по самым мрачным прогнозам может достигнуть 30% к концу года.

В статье отмечается, что особенно сильно пострадали гостиничный и ресторанный бизнесы. Чтобы им помочь, правительство объявило о различных поощрениях: с 1 июля этого года и до конца февраля 2021 года компания получит 5 тыс. евро, если примет на обучение несовершеннолетнего, и 8 тыс. — совершеннолетнего. Эти меры встретили поддержку у населения, однако они не помогут тем, кто не получит диплома после окончания школы.

«Этот кризис ещё немного сильнее увеличит неравенство в получении образования, которое будет иметь долгосрочные последствия на трудоустройство и бедность», — считает Клэр Эдон, глава международного движения АТД Четвёртый Мир. По данным Eurostat, в начале 2020 года уровень безработицы среди активного населения 15-24 лет уже достигал 32,6% для тех, у кого не было школьного диплома, при этом для людей с аттестатом этот показатель составлял 19,2%, а с высшим образованием — 11,5%.

Беспокойство по поводу работы у некоторых молодых людей может вызвать проблемы со здоровьем — физическим и психическим. Главным образом это выражается в страхе перед понижением социального статуса, которая даже может привести к озлобленности на мир. По словам Стефана Карсилло, эксперта из OCDE, существует риск «отчуждения или политической радикализации среди тех, кто чувствует себя исключёнными из системы». В то же время Массимилиано Машерини из Европейского фонда улучшения условий жизни и труда предполагает, что если молодёжь будет чувствовать, что власть не занимается её проблемами, это недовольство может усилить уже существующее напряжение и привести к нарушению социального единства.

Однако в этот раз государство озаботилось поддержкой молодёжи раньше, чем в прошлый кризис. По информации Le Monde, кроме выплат за обучение начинающих специалистов правительство выделило по 200 евро для 800 тыс. молодых людей с неустойчивым заработком, а также разрабатывает меры для борьбы с дискриминацией при приёме на работу. Движение предпринимателей Франции (Medef) и республиканцы предлагают освободить от налогов компании, которые принимают на работу молодёжь. При этом Клэр Эдон настаивает, что такие меры поддержки нужно проводить в течение полутора лет, чтобы было время возместить ущерб от кризиса.