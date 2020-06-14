МАУ планирует прекратить продажу авиабилетов до 1 августа

14.06.2020, 10:00, Новости дня

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) вероятно закроет продажи билетов на все рейсы до 1 августа из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась на странице МАУ, сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

Ранее авиакомпания закрывала продажи билетов до 1 июля, “понимая, что до 1 июля ничего не произойдет в авиации”, отметил он.

“Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа. Чтобы дать возможность назначать только те рейсы, по которым пассажиру будет понятно, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем, исходя из возможностей туристов путешествовать”, – заявил президент МАУ.

По словам Дыхне, возобновленные маршруты МАУ будут убыточными в первое время.

“Мы будем в течение 2020 года и до апреля 2021 года собирать свою сеть отдельными рейсами, рассчитывая на прямого пассажира. Открывая маршруты, будем исходить с точки зрения того, насколько они будут для нас убыточными. То, что они начнутся с прибыли, мы такое исключаем”, – добавил Дыхне.

В то же время он исключил возможность значительного подорожания авиабилетов, поскольку на рынке появилось значительное количество компаний, которые будут бороться за низкий спрос. Отметив, что в отличие от иностранных авиакомпаний, которые покрывают убытки за счет дотаций государства и стабилизационных кредитов, в Украине авиаперевозчики должны справляться с этой ситуацией самостоятельно.

✈️ Наживо: про відновлення регулярних міжнародних рейсів.😉Підключайтесь, буде цікаво. Posted by Міжнародний аеропорт "Бориспіль" on Reede, 12. juuni 2020

На момент написания новости на сайте авиакомпании предлагаются билеты на три внутренних направления на даты в июне: Киев – Одесса, Киев – Львов и Киев – Херсон.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня должно возобновиться внешнее.