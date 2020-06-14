В Киеве за сутки выявили 66 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

14.06.2020, 10:00, Новости дня

В Киеве за сутки коронавирус выявили еще у 66 человек, один человек умер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, трое девочек – одной четыре года, двум по 11, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, девятилетний мальчик. В числе заболевших шестеро медиков.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Оболонском (12), Соломенском (11), Голосеевском и Деснянском районах (по 8 случаев).

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 88 из них закончились летально, 1164 человека выздоровели.

Госпитализировали 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Друзі! Ще в 66 мешканців Києва підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього за… Posted by Кличко – мер on Laupäev, 13. juuni 2020

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 154, жертвами коронавируса стали 889 человек, выздоровели 14 082.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.