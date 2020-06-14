 

Ученые: пирамиды связаны с горами

14.06.2020, 10:00, Разное

Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) опубликовали исследование, которое объясняет, почему древние жители Центральной Америки возводили пирамиды. Ведущими авторами научной работы, которая появилась на сайте INAH, стали археолог Колета Альманза и доктор Педро Франсиско.

Исследование: пирамиды связаны с горамиУченые, группу которых возглавили Альманза и Франсиско, проанализировали целый комплекс грандиозных объектов доиспанского периода, существующих на территории Мексики. Это, в частности, пирамиды, которые строили жители Мезоамерики.

Почему именно пирамиды? В чем заключалось предназначение объектов пирамидальной формы, которые обнаруживаются по всей Центральной (и не только) Америке? Пытаясь ответить на эти и подобные вопросы, ученые в конечном итоге представили довольно простое объяснение.

– Пирамиды в Мексике не являются одинаковыми — у каждой есть уникальные особенности. Из общего у них исключительно пирамидальная форма. Учитывая это, мы предположили, что пирамиды — это своеобразные священные копии гор. Жители Мезоамерики подражали природе, в которой нередко встречаются пирамидальные структуры, поэтому строили пирамиды. Мы считаем, что самое большое впечатление на людей производили вулканы, которые считались местами, откуда произошла жизнь. Соответственно, копии вулканов имели колоссальное значение, — отмечают авторы научного проекта.



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