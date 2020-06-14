Врач рассказал о долгом восстановлении после коронавируса

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14.06.2020, 9:53, Новости дня

После заболевания коронавирусом легкие людей могут долго восстанавливаться из-за фиброзных изменений, сообщил заслуженный врач, пульмонолог Александр Карабиненко.

«После перенесенной коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких. Это бывает после тяжелой пневмонии, при часто обостряющейся хронической обструктивной болезни легких, при интерстициальных заболеваниях легких. У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», – передает его слова Sputnik.

Сроки восстановления зависят от индивидуальных особенностей организма, при этом процесс может оказаться длительным – как после свиного гриппа.

«Дыхательная гимнастика и укрепляющий режим не противопоказаны и их можно проводить, но все будет зависеть от индивидуальной способности каждого человека, который переболел COVID-19, к структурному восстановлению поврежденного органа. Как это улучшать? Это только само со временем может случиться. После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор», – отметил Карабиненко.

Ранее он также рассказал, что курящие со стажем более десяти лет тяжелее переносят коронавирус.



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