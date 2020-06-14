 

Toyota зарегистрировала в РФ луноход

14.06.2020, 9:30, Новости дня

Компания Toyota зарегистрировала в РФ луноход, патент на промышленный образец опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности.

В патенте транспортное средство называется автомобилем. Изображение в патенте указывает, что это луноход.

В марте 2019 года сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований испытало технологию беспилотного управления, которую могут использовать для возведения исследовательской базы на Луне.

12 марта ДЖАКСА и японский автоконцерн Toyota объявили о начале совместной разработки пилотируемого лунохода.



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