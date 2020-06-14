В Кубинке началось освещение главного храма Вооруженных сил

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14.06.2020, 9:30, Новости дня

Патриарх Кирилл начал чин великого освящения патриаршего собора Воскресения Христова в парке «Патриот» в Кубинке.

Церемония открытия собора, который должен стать главным храмом Вооруженных сил, должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

В церемонии принимают участие настоятель собора епископ Клинский Стефан (Привалов), министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ректор МГУ Виктор Садовничий, помощник президента Владимир Мединский.

Накануне сообщалось, что в храм доставлены иконы святых покровителей видов и родов Вооруженных Сил.

Храм возведен в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея строительства принадлежит Сергею Шойгу.



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